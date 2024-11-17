Французи та британці дозволили Україні завдавати удари вглиб російської території за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow, передає 24 Канал із посиланням на Le Figaro.

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Важливе рішення для України

Зазначається, що Париж і Лондон погодили відповідні дозволи після того, як адміністрація Байдена зняла заборону на удари по Росії ракетами ATACMS радіусом дії 300 кілометрів.

Нагадаємо, що упродовж кількох місяців Володимир Зеленський постійно просив у союзників забезпечити Україну далекобійністю. Президент наголошував, що атаки на російські аеродроми – чи не єдиний порятунок від смертоносних ворожих КАБів.

Підкреслимо, що тривалий час у Білому домі відмовлялися знімати обмеження, посилаючись на те, що Росія перенесла свою авіацію на відстань, недосяжну для ATACMS.

Тим часом, поки у Вашингтоні вагалися, Кремль залучив до війни в Україні північнокорейських солдатів. За даними ЗСУ, щонайменше 10 тисяч військових КНДР беруть участь у боях на Курщині.

Що відомо про Storm Shadow

Storm Shadow – крилата ракета класу "повітря – земля" (також є флотські варіанти з можливістю пусків з кораблів і підводних човнів). У французькій армії ракета має іншу назву – SCALP-EG. Здатна уражати цілі на відстані від 250 до 560 кілометрів. Вага ракети – 1300 кілограмів, маса бойової частини – 480 кілограмів, довжина — 5,1 метра, діаметр — 480 мм, максимальна швидкість — 1000 кілометрів на годину.

До слова, нещодавно повідомлялося, що Франція надасть Україні додаткові ракети SCALP і Mistral для підвищення обороноздатності ЗСУ.

Водночас ЗМІ писали, що Британія зупинила поставки "штормів" Україні з літа. Журналісти припустили, що це може бути пов'язано із критично низькими запасами цих ракет у британській армії. Також там припустили, що Лондон чекає на дозвіл від США бити по Росії далекобійною зброєю. Тоді і Storm Shadow можна було б використовувати ефективніше.