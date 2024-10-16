Зокрема, військові з КНДР можуть бути відправлені до Криму, а групу військ оборони півострова росіяни перекинуть, наприклад, на Оріхівський або на Времівський напрямок. Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Так само вони можуть бути відправлені у тимчасово окупований Крим і замінити там групу військ оборони Криму, яка також складає від 11 до 12 тисяч особового складу. Вони їх замінюють, а групу військ оборони Криму відправляють, наприклад, на Оріхівський або на Времівський напрямок. Це цілком можливо", – припустив він.

Фактори, які варто враховувати

Олександр Коваленко зазначив, що якщо ці 10 тисяч північнокорейських військових з'являться, наприклад, на Покровсько-Курахівському напрямку, братимуть участь в штурмових діях, то матимуть серйозний вплив. Однак є фактори, які потрібно враховувати. До прикладу, якщо це будуть штурмові підрозділи, то вони також повинні бути укомплектовані.

Це будуть артилерійські підрозділи? Це будуть підрозділи зі складу артилерійських корпусів, які є у Північної Кореї? Тоді це буде на відстані вплив здійснюватись. Але їм треба буде перевозити артилерію, бо російської також не вистачає. Хоча артилерійська компонента в них одна з найбільших зараз по усіх категоріях російських окупаційних військ,

– сказав військовий оглядач.

Нагадаємо, джерела 24 Каналу повідомили, що 10 тисяч військових з КНДР вже готують на Далекому Сході країни-агресорки до перекидання на прикордонні території біля України. Також їх мають кинути для ротації російських сил, щоб вивільнити особовий склад російської армії.

Раніше була інформація, що Росія почала формувати новий батальйон на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади армії Росії. До нього увійдуть орієнтовно 3 тисяч осіб. Зараз північнокорейських військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.