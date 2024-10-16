Джерела 24 Каналу повідомили про це 16 жовтня. Раніше керівник Центру протидії дезінформації пояснював, що Кремль може застосувати бійців з Північної Кореї для початку в Курській області.

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Що відомо про навчання військових КНДР

Відомо, що військових з КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України. Також їх мають кинути для ротації російських сил, щоб вивільнити їхній особовий склад російської армії.

Джерела 24 Каналу також повідомили, що за попередніми даними, північнокорейські військові проходять навчання на полігонах:

"Хабаровськ",

"Благовіщенськ",

"Усурійськ".

Також раніше ЗМІ з посиланням на джерело у воєнній розвідці написали, що Росія почала формувати новий батальйон на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади армії Росії.

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До нього увійдуть орієнтовно 3 000 осіб. Зараз же військових з КНДР забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами.