Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у вівторок, 15 жовтня.

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"Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області", – написав він.

Коваленко також не виключає, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово-окупованих територіях України.

Раніше керівник ЦПД спростував інформацію про нібито підготовку 100 тисяч військових з Північної Кореї для війни Росії проти України.

Військові уже могли втекти з Курщини

18 військовослужбовців із КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей Росії. Про це повідомили джерела 24 Каналу у ГУР. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

Мотиви втечі не встановлені, а армія ворога розпочала пошуки. Водночас російські військові намагаються приховати цю інформацію від вищого командування.

Раніше у звіті Інституту вивчення війни також йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.