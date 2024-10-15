Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко во вторник, 15 октября.

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"Россияне могут применить военных КНДР для начала в Курской области", – написал он.

Коваленко также не исключает, что после российских полигонов несколько тысяч военных КНДР могут оказаться на временно-оккупированных территориях Украины.

Ранее руководитель ЦПД опроверг информацию о якобы подготовке 100 тысяч военных из Северной Кореи для войны России против Украины.

Военные уже могли сбежать из Курской области

18 военнослужащих из КНДР уже сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России. Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР. Это произошло в 7 километрах от государственной границы с Украиной.

Мотивы побега не установлены, а армия врага начала поиски. В то же время российские военные пытаются скрыть эту информацию от высшего командования.

В отчете Института изучения войны также говорилось о том, что на войне в Украине воюют солдаты Северной Кореи. Еще часть личного состава проходит военную подготовку в России для вероятного будущего развертывания вместе с российскими силами.