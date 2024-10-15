Цей договір де-факто означає створення військового альянсу між Росією і КНДР. Про це написали у Центрі протидії дезінформації.

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Що може принести ратифікація договору між Росією і КНДР

У ЦПД зазначили, що у договорі між Росією і КНДР міститься пункт про надання допомоги "усіма наявними засобами" у разі нападу на одну з країн-учасниць.

Законодавче закріплення домовленостей з КНДР дозволить Росії спростити постачання північнокорейської зброї та робити це відкрито, а також об'єднати зусилля для обходу західних санкцій,

– зазначили у центрі.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що примітно, що Путін ініціює ратифікацію договору на тлі заяв про присутність північнокорейських військових в армії Росії, що по суті означає долучення КНДР до війни на боці країни-агресорки.

"Таким чином він (Владімір Путін – 24 Канал) сигналізує про посилення глобального альянсу проти Заходу", – мовиться у дописі.

У ЦПД наголосили, що, нарощуючи співпрацю з державами-ізгоями та терористичними режимами, Росія продовжує підривати основи глобальної безпеки.