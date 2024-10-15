Служили вони на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії Росії. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону складає приблизно 3000 осіб, повідомляють джерела 24 Каналу у розвідці.

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"Бурятський батальйон" може воювати біля Суджі та Курська

За даними джерел 24 Каналу у розвідці, наразі Росія проводить забезпечення військових новоствореного батальйону стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Там також припускають, що його можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.