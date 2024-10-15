Відомо, що солдати цієї бригади знущались з українських військовополонених. Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

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Як українські десантники нищили російських морпіхів на Курщині

У ДШВ ЗСУ зазначили, що спочатку росіян зі 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту нищили десантники з 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Потім до них доєдналися "марунові берети" з 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Днями вони (окупанти зі 155 бригади морпіхів Росії – 24 Канал) спробували на міць Галицьких десантників, але і з цього нічого гарантовано не вийшло, крім втрат для цих загарбників,

– сказали у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

На відео зафіксовано результати штурмових дій львівських десантників на Курщині, які стрімкою атакою російських позицій знищили кількох ворожих морпіхів з цієї бригади.

ДШВ нищать окупантів зі 155 бригади морпіхів росіян / Відео ДШВ ЗСУ (18+)

До слова, журналісти Forbes зазначили, що саме морські піхотинці російської 155-ї окремої морської піхотної бригади взяли в полон 9 операторів БпЛА, які були легко озброєні, та згодом розстріляли їх. За це українські військові оголосили помсту загарбникам та полюють на російських морпіхів на фронті.