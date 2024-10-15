Известно, что солдаты этой бригады издевались над украинскими военнопленными. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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Как украинские десантники уничтожали российских морпехов на Курщине

В ДШВ ВСУ отметили, что сначала россиян из 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожали десантники из 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Потом к ним присоединились "маруновые береты" из 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

На днях они (оккупанты из 155 бригады морпехов России – 24 Канал) попробовали на мощь Галицких десантников, но и из этого ничего гарантированно не получилось, кроме потерь для этих захватчиков,

– сказали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

На видео зафиксированы результаты штурмовых действий львовских десантников на Курщине, которые стремительной атакой российских позиций уничтожили нескольких вражеских морпехов из этой бригады.

ДШВ уничтожают оккупантов из 155 бригады морпехов россиян / Видео ДШВ ВСУ (18+)

К слову, журналисты Forbes отметили, что именно морские пехотинцы российской 155-й отдельной морской пехотной бригады взяли в плен 9 операторов БпЛА, которые были легко вооружены, и впоследствии расстреляли их. За это украинские военные объявили месть захватчикам и охотятся на российских морпехов на фронте.