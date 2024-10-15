Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что несколько дней назад Россия начала наступление в Курской области. Оккупанты привлекли силы 155 бригады морской пехоты.

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Силы противника

Павел Нарожный подчеркнул, что 155 бригада довольно "известная". Силы обороны уже более трех раз полностью уничтожали ее, но противник каждый раз обновляет состав и бросает в бой.

Больше всего 155 бригада отметились возле Угледара, когда россияне построили огромную колонну, которая двигалась на город, но ВСУ уничтожили несколько десятков единиц их бронетехники,

– сказал он.

Есть предположение, что силы врага неожиданно застали украинские войска на Курщине и достигли продвижений. Однако военное командование Украины ввело определенные резервы. Благодаря этому удалось вернуть контроль над захваченными территориями.

Важно! Десантники ВСУ разбили 155 штурмовую бригаду морской пехоты оккупантов. Известно, что солдаты этой бригады издевались над украинскими военнопленными.

Сейчас россияне продолжают активно штурмовать, но, по словам военного эксперта, Силы обороны отбили все участки и держат оборону.