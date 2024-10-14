Кроме этого, президент обсудил ситуацию с попыткой россиян наступать в Курской области. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

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Какие темы поднимали во время заседания Ставки

Зеленский рассказал, что во время Ставки он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по оперативной ситуации. на фронте.

Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют,

– написал президент.