Окрім цього, президент обговорив ситуацію зі спробою росіян наступати у Курській області. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

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Які теми порушували під час засідання Ставки

Зеленський розповів, що під час Ставки він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. на фронті.

Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П'яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують,

– написав президент.