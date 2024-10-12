Кілька днів поспіль російські пропагандисти повідомляють про наступ окупантів на Курщині. За словами, головкома Олександра Сирського країна-агресорка перекинула туди 50 тисяч військових з інших напрямків.

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Ворог намагається "реабілітуватися"

У вечірньому зверненні до українців президент Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо обстановки на різних ділянках фронту, зокрема на Курщині.

Президент визнав, що ситуація непроста. Окупанти намагалися відтиснути наші позиції, але захисники надалі тримають рубежі.

Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі,

– сказав політик.

Нагадаємо, що 11 жовтня аналітики DeepState повідомили, що загарбники продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України. Ворог намагався закріпитися в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху. Сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.

Тоді ж у ЦПД заявили, що задум росіян у Курській області вдалося зірвати, але не повідомили деталей, лише уточнили, що ворожа армія зазнала значних втрат в техніці.