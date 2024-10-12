Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів в ефірі NV, що питання щодо Гнезділова краще адресувати керівникам Міністерства оборони та командуванню Збройних Сил, які мають розуміти проблему з СЗЧ, проблему дезертирства.

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Що заявив Веніславський про справу Гнезділова

Але з мого погляду, як правника, аналіз очевидний. Якщо кожен громадянин України, який вважає, що влада якимось чином не так працює, як він вважає за потрібне, якщо влада не передбачає чіткі строки служби під час дії воєнного стану і повномасштабного вторгнення країни-агресора… Є правова держава, яка не передбачає можливість кожного діяти на свій власний розсуд,

– заявив нардеп від "Слуг народу".

Він пояснив, що є механізми, які дозволяють виразити свій протест:

петиції на сайті президента,

звернення до народних депутатів тощо.

"Але просто залишити публічно місце служби як протест, що ми не встановлюємо строків звільнення з військової служби… Шановні, дивіться, ми перебуваємо в стані, коли ворог поступово підсилює свій наступ. І ми бачимо, що на Сході України, на Донеччині, він відтісняє наші Збройні сили, маючи шалену перевагу в живій силі, в озброєнні. В таких умовах говорити зараз про те, що ми будемо вирішувати питання звільнення з військової служби – це, напевно, не зовсім коректно", – запевнив Веніславський.

Він також додав, що повномасштабна війна в історії не знає прикладів, коли допускалось масове звільнення тих, кого мобілізували.

Федір Веніславський також додав, що вчинок Сергія Гнезділова можна оцінити:

з одного боку – як відчайдушний крок, коли він вже виснажився і не міг далі виконувати свої завдання;

з іншого – це такий заохочувальний жест для інших.

І тут можуть бути дуже далекосяжні наслідки, які би я не хотів навіть аналізувати, тому що це може обернутися катастрофою для нашої держави та для її незалежності,

– заявив Веніславський.

Що відомо про справу Гнезділова