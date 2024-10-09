21 вересня військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Захисник пояснив, що у такий спосіб чином він хоче привернути увагу до проблеми щодо браку чітких термінів служби.

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Гнезділова затримали

Про своє затримання Сергій повідомив на сторінці у Facebook.

У Державному бюро розслідувань теж оприлюднили інформацію щодо затримання порушника.

Там уточнили, що 23 вересня 2024 року Донецька спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону за фактом публікацій у ЗМІ відкрила провадження щодо дезертирства військовослужбовця та доручила розслідування ДБР.

Наступного дня у бригаді також призначили службове розслідування, за результатами якого визнали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

Попередньо встановлено, що на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду ВЛК, однак на справді обстеження не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся та впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців.

Довідка: Військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнезділов пішов на фронт добровольцем у 2019 році. Він брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Гуляйполе, Бахмут. Також був командиром відділу розвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Що відомо про інцидент з Сергієм Гнезділовим