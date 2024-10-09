21 сентября военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покинул часть. Защитник объяснил, что таким образом он хочет привлечь внимание к проблеме отсутствия четких сроков службы.
Смотрите также Нападение на Украину: когда разведка США узнала о плане Путина и как отреагировал Байден
Гнездилова задержали
О своем задержании Сергей сообщил на странице Facebook.
В Государственном бюро расследований тоже обнародовали информацию о задержании нарушителя.
Там уточнили, что 23 сентября 2024 Донецкая спецпрокуратура в сфере обороны Восточного региона по факту публикаций в СМИ открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование Бюро.
На следующий день в бригаде также назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".
Предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра ВВК, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранителей.
Справка: Военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов ушел на фронт добровольцем в 2019 году. Он участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут. Также был командиром отдела разведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.
Что известно об инциденте с Сергеем Гнездиловым
- В комментарии 24 Каналу военнослужащий объяснил, что решил демонстративно покинуть службу для того для того, чтобы привлечь внимание к нехватке сроков службы, ясности на законодательном уровне по этому вопросу и сроков демобилизации.
- Адвокат, активист, доброволец Маси Найем прокомментировал позицию Гнездилова. Он отметил, что "демобилизация обязательно должна быть" и власть с этим очень опоздала. Однако вопрос о СОЧ и его легитимизации для него недопустим.
- ОК "Запад" в свою очередь отметило необходимость обороны Украины вместо общественного активизма, указывая на российскую угрозу, и подчеркнуло, что поступок Гнездилова негативно повлияет на боеспособность подразделения.