Гнездилов демонстративно покинул службу для того, чтобы привлечь внимание к отсутствию сроков службы, ясности на законодательном уровне по этому вопросу и сроков демобилизации. Об этом Гнездилов рассказал 24 Каналу, отметив, что игнорирование этой проблемы может иметь серьезные последствия.

К теме В Украине декриминализировали дезертирство и самовольное оставление части

Никого не призывал идти с ним

Военный 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады отметил, что когда в 2019 году он пошел защищать Украину, то имел четкое понимание: если начнется полномасштабное вторжение, то государство примет все возможные законы и нормирует граждан не только в правах, но и в обязанностях.

По мнению Сергея Гнездилова, в Украине есть широкий круг прав, даже во время войны, но у нас очень мало говорится об ответственности и об обязанностях. У нас не подвергается сомнению то, что человек должен платить налоги. Однако почему-то именно вопрос защиты отечества стал, по его словам, не интересным для медиа и для людей.

Два года везде я об этом кричал, пытался как можно сильнее привлечь внимание общества к этой проблеме. В результате понял, что только покрыв свою голову позором и пойдя публично в СЗЧ, могу на время снова поднять эту тему в обществе,

– подчеркнул он.

Гнездилов заметил, что никогда не призывал кого-то идти и им в СЗЧ, о чем пишут его оппоненты. В то же время по его информации, на сегодня уже 80 тысяч человек в Украине находятся в СЗЧ.

"Поэтому обществу нужно понять. Или страна определяет повестку дня относительно того, как будем воевать, и это будет происходить поочередно. Или мы просто посыплемся, потому что уставшая пехота долго не продержится. Это наверное последние остатки сил вообще, которые может в себе найти человек после такого длительного пребывания на фронте", – подчеркнул военнослужащий.

Очень радикальный шаг

С позицией Сергея Гнездилова не согласился адвокат, активист, доброволец Маси Найем, который получил тяжелое ранение на фронте в 2022 году. В своем заметке в соцсети он отметил, что "демобилизация обязательно должна быть" и власть с этим очень опоздала. Однако вопрос о СЗЧ и его легитимизации для него является недопустимым.

Несмотря на то, что Найем оказывает юридическую поддержку в частности военным, которые решились на СЗЧ, сам он никогда публично не выходил на защиту факта самовольного оставления части.

Однако по мнению Гнездилова, проблема заключается в том, что украинское общество не способно говорить четко о проблемах, которые есть. Государство, по его словам, не дало ему другого инструментария.

Такое впечатление, что Маси считает, что военные впервые слышат термин СЗЧ, они не общаются ни с кем в армии и в их подразделении этого никогда не случалось. Это непонятная мне позиция, но если он так считает, со всем уважением к его пути, к тому, что он потерял на этой войне, я согласен, что это очень радикальный шаг,

– отметил Сергей Гнездилов.

Справка. Сергей Гнездилов ушел добровольцем в ряды украинской армии в 2019 году. Участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут. Был командиром отдела разведки 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.