Дело не в том, что вопрос демобилизации неактуален, а в методах привлечения внимания к проблеме. Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ВСУ Антон Петровский.

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Как привлечь внимание к демобилизации

На днях украинский военный Сергей Гнездилов опубликовал пост, в котором публично заявил, что самовольно оставил часть. Он объяснил, что сделал это для того, чтобы привлечь внимание к отсутствию установленных сроков службы в условиях военного положения.

Важны методы и инструменты привлечения внимания. Очевидно, что этот способ не самый удачный. Существует большое количество других инструментов для привлечения внимания к проблеме,

– отметил военнослужащий ВСУ.

По его словам, например, Сергей Гнездилов во время отпуска мог бы сделать единичный пикет под Офисом Президента, или другой важной государственной структурой. Поскольку он медийное лицо, то туда подтянулись бы журналисты. По мнению Петровского, такой метод привлечения внимания был бы правильным и значительно более эффективным.

Отметим, что в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде проведут служебное расследование после того, как Сергей Гнездилов самовольно покинул воинскую часть. Его действия имеют признаки уголовного преступления.

То, как поступил Сергей наоборот может повредить и ухудшить сложную ситуацию. Ведь с него могут брать пример и массово начнут идти в СЗЧ. Это ослабит нашу обороноспособность, а новое пополнение не успеет прийти,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Вопрос мобилизации во время полномасштабной войны стал для Украины проблемой, которую сложно решить. Ведь украинское общество со времен Второй мировой войны впервые столкнулось с общей мобилизацией.

"Впрочем, сейчас судьбоносное время для Украины, ведь если мы не устоим, то придет Россия и будет мобилизовывать в российскую армию. Нельзя во время решающих событий делать действия, которые могут нанести ущерб обороноспособности страны", – подчеркнул Петровский.

К слову, в Украине более 60 тысяч считаются в СЗЧ (самовольное оставление части – 24 Канал), за все время полномасштабной войны. В целом это почти 10 полностью укомплектованных бригад.