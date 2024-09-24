Об этом сообщили в пресс-службе 56 ОМПБр. Командование бригады отметило, что позиция на такие действия неизменна – нулевая толерантность.

Что этому предшествовало Военный Сергей Гнездилов "добровольно демобилизовался": он требует четких сроков службы

В 56 бригаде проведут расследование

В 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, где служит Сергей Гнездилов, назначили служебное расследование. В пресс-службе отметили, что действия военного имеют признаки уголовного преступления, ведь самовольное оставление воинской части подпадает под 407 статью Уголовного кодекса.

По данному факту назначено служебное расследование и проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия. Позиция командования воинской части остается неизменной – нулевая толерантность к совершению подобных поступков,

– отметили в пресс-службе бригады.

В то же время Гнездилов объяснил, что его действия – это форма протеста, чтобы привлечь внимание к проблеме демобилизации. 21 сентября на своей странице в фейсбуке военный опубликовал сообщение, в котором заявил, что требует установления четких сроков службы.

"Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", – подчеркнул военный.

В разговоре с 24 Каналом 24-летний Сергей Гнездилов заявил, что понимает всю ответственность и то, что может быть привлечен к уголовной ответственности, однако он планирует продолжать освещать проблему демобилизации.

"Если я нарушил закон и являюсь преступником, если из всех проблем, которые есть в Украине, Сергей Гнездилов – самая большая, предлагаю встретиться в суде, где будут выслушаны аргументы мои и другой стороны. В конце будет определенный результат: или мне – срок, или решение проблемы для нас всех", – резюмировал военный.