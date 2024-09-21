Об этом Сергей Гнездилов рассказал изданию hromadske. По словам военного, пока официальной реакции на его решение не было. Он также заверил, что предварительно ни с кем не координировал решение о "публичном СЗЧ".

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Сергей Гнездилов пошел в СЗЧ, чтобы привлечь внимание

Сергей Гнездилов впервые объявил, что уже три дня, как "добровольно демобилизовался" во время "Фестиваля мыслей". Военный отметил, что перед тем, как рассказать о СЗЧ у него были переживания – однако сейчас он убежден, что все сделал правильно. Он указал, что не может замалчивать проблему по демобилизации.

Сергей стремится, чтобы его история стала прецендентом. Он добавил, что "абсолютно готов к последствиям" и того, что в любой момент его могут задержать.

Многие военнослужащие поддерживают и говорят о том, что это очень наболевший вопрос. Многие говорят, что “ты делаешь все правильно, но это может испортить тебе жизнь”. Но о какой испорченной жизни мы говорим, я пять лет отдал этой стране – я хочу определенности,

– подчеркнул Гнездилов.

Как отмечает военный, сейчас государственная политика в вопросе демобилизации отсутствует. у него складывается впечатление, что это война только тех, кто когда-то на нее пришел.

"Мы пехоту без ротации, без отпусков довели до такого состояния, что они готовы уже получить увечье, чтобы от них отъе*ались", – отметил Сергей.

В то же время он напомнил, что 65 статья Конституции предусматривает, что "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины".

"Все должны пройти БЗВП, все должны получить свой номерок мобилизационной очереди и все должны быть готовы стать в ряды ВСУ. Продолжается национальная война", – считает военный.

Сергей убежден, что вопрос передышки пехоты и установления четких сроков службы на фронте – это вопрос национальной безопасности. Самовольно уйдя в СЗЧ он хочет донести до власти и общества "необходимость разговора" и решения этой проблемы.