Гнезділов демонстративно покинув службу для того, щоб привернути увагу до відсутності термінів служби, ясності на законодавчому рівні щодо цього питання та термінів демобілізації. Про це Гнезділов розповів 24 Каналу, зазначивши, що ігнорування цієї проблеми може мати серйозні наслідки.

До теми В Україні декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини

Нікого не закликав іти з ним

Військовий 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади наголосив, що коли у 2019 році він пішов захищати Україну, то мав чітке розуміння: якщо розпочнеться повномасштабне вторгнення, то держава ухвалить всі можливі закони та унормує громадян не тільки в правах, але і в обов'язках.

На думку Сергія Гнезділова, в Україні є широкий загал прав, навіть під час війни, але у нас дуже мало йдеться про відповідальність і про обов'язки. У нас не піддається сумніву те, що людина має сплачувати податки. Проте чомусь саме питання захисту вітчизни стало, за його словами, не цікавим для медіа і для людей.

Два роки всюди я про це кричав, намагався якомога сильніше привернути увагу суспільства до цієї проблеми. В результаті зрозумів, що лише покривши свою голову соромом і пішовши публічно в СЗЧ, можу на певний час знову порушити цю тему в суспільстві,

– наголосив він.

Гнезділов зауважив, що ніколи не закликав когось іти з ним в СЗЧ, про що пишуть його опоненти. Водночас за його інформацією, На сьогодні вже 80 тисяч людей в Україні перебувають у СЗЧ.

"Тому суспільству потрібно зрозуміти. Або країна визначає порядок денний щодо того, як будемо воювати, і це відбуватиметься почергово. Або ми просто посипмось, тому що стомлена піхота довго не протримається. Це напевно останні залишки сил взагалі, які може в собі знайти людина після такого тривалого перебування на фронті", – підкреслив військовослужбовець.

Дуже радикальний крок

З позицією Сергія Гнезділова не погодився адвокат, активіст, доброволець Масі Найєм, який зазнав важкого поранення на фронті у 2022 році. У своєму дописі в соцмережі він зазначив, що "демобілізація обов'язково має бути" і влада з цим дуже запізнилась. Проте питання щодо СЗЧ і його легітимізації для нього є неприпустимим.

Попри те, що Наєм надає юридичну підтримку зокрема військовим, які зважились на СЗЧ, сам він ніколи публічно не виходив на захист факту самовільного залишення частини.

Проте на думку Гнезділова, проблема полягає в тому, що українське суспільство не здатне говорити чітко про проблеми, які має. Держава, за його словами, не дала йому іншого інструментарію.

Таке враження, що Масі вважає, що військові вперше чують термін СЗЧ, вони не спілкуються ні з ким у війську і в їхньому підрозділі цього ніколи не траплялось. Це незрозуміла мені позиція, але якщо він так вважає, з усією повагою до його шляху, до того, що він втратив на цій війні, я погоджуюсь, що це дуже радикальний крок,

– відзначив Сергій Гнезділов.

Довідка. Сергій Гнезділов пішов добровольцем до лав української армії у 2019 році. Брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар'їнку, Красногорівку, Гуляйполе, Бахмут. Був командиром відділу розвідки 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.