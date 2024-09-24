В 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, где служит Сергей Гнездилов, назначили служебное расследование. Теперь появилась официальная реакция ОК "Запад".

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Что сказали в ОК "Запад" о СОЧ Гнездилова

Там признали, что отсутствие конечного срока военной службы действительно является проблемой. Но считают, что решить ее можно, только одержав победу в войне.

Почему-то во всей дискуссии потерялась одна важная деталь – Россия. Никто не придумал просто так мобилизовать миллион украинцев. Никто не хочет тратить большую часть бюджета на армию. Никто не поддерживает закрытые границы. Это делается не потому, что кто-то ХОЧЕТ поиграть. Это делается, потому что мы ДОЛЖНЫ это делать. Потому что есть враг. Есть Россия. Есть двухмиллионная российская армия, которая продолжает наступать. Есть каждый день ракетные удары по нашим мирным городам. Есть миллионы вынужденных беженцев. Есть оккупированные города. Есть разрушенные заводы, школы, дороги, мосты. Есть погибшие. Вот что является НАШЕЙ ПРОБЛЕМОЙ,

– ответили в ОК "Запад".

Командование убеждено: сейчас Украине нужно защищаться, а не "заниматься общественным активизмом".

"Активизм остался во времена Центральной Рады, которая распустила армию и переживала за "мир во всем мире". Затем пришли большевики и провели репрессии, Голодомор, депортации, войны и снова репрессии", – акцентировали в посте.

В ОК "Запад" подчеркнули, что побег военнослужащего скажется на боеспособности подразделения. Самовольное оставление части ухудшает обороноспособность побратимов, ведь он ставит их под удар. Бойцы должны отработать и за себя, и за того, кто ушел.

"Все наши подразделения, весь личный состав продолжают выполнять боевую задачу. Мы продолжаем защищать нашу страну и народ. Честь всем, кто находится в строю! Слава героям!" – подытожили в командовании.

Правоохранители отреагировали на поступок Сергея Гнездилова

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что правоохранители начали уголовное производство из-за СОЧ Гнездилова. Они внесли сведения в ЕРДР из-за возможного нарушения порядка прохождения военной службы, считая, что действия военного имеют признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 408 Уголовного кодекса Украины, – дезертирство. В условиях военного положения дезертирство наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

По данным СМИ, Гнездилову не сообщали о подозрении.

"Сейчас он находится на больничном, срок которого истекает в ближайшее время. Если в течение трех дней после этого он не прибудет на место службы, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", – пояснил собеседник агентства "Интерфакс".