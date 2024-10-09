У своїй новій книзі "Війна" легендарний журналіст Боб Вудворд розкрив невідомі подробиці президентства Джо Байдена. Зокрема, там йдеться й про війну в Україні, передає CNN.

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Прорив у розвідці і перша реакція Байдена на агресивний план Путіна

Вудворд повідомляє, що напередодні нападу Росії на Україну США отримали скарбницю розвідданих, які "переконливо" показали в жовтні 2021 року, що Путін планував вторгнутися в Україну військом у 175 000 солдатів. Зазначається, що в американців був інформатор у Кремлі.

За словами журналіста, це був дивовижний переворот у розвідці.

Це було так, наче вони таємно увійшли до намету ворожого командира і, згорбившись над картами, вивчали кількість і рух бригад і всю заплановану послідовність багатофронтового вторгнення,

– розповідає у своїй книзі Вудворд.

Журналіст зазначає, що хоча Байден і його радники погоджувалися, що план "серйозний", їм і їхнім союзникам все одно було важко в це повірити.

"Це було б так божевільно", – саме такими словами Джо Байден відреагував на доповідь директора ЦРУ Білла Бернса щодо наміру Путіна.

Ісус Христос! Тепер я маю справу з тим, що Росія поглинає Україну?,

– вигукнув американський президент.

У грудні 2021 року Байден двічі обговорював із Путіним дані, яка здобула розвідка. Спочатку під час відеоконференції, а потім під час, як зазначає Вудворд, "гарячої 50-хвилинної розмови", яка стала настільки гарячою, що в один момент Путін "підвищив ризик ядерної війниу загрозливий спосіб". Тоді американець нагадав опонентові, що ядерну війну "неможливо виграти".

Також, попри неодноразові попередження, президент України Володимир Зеленський відкинув ідею про те, що Путін справді вторгнеться, навіть після того, як віце-президент Камала Гарріс сказала йому під час зустрічі в лютому 2022 року на Мюнхенській конференції з безпеки, що вторгнення неминуче.

Гарріс сказала Зеленському, що йому потрібно шукати собі наступника у разі, якщо "його схоплять, уб’ють або він матиме можливості керувати країною". Після зустрічі, пише Вудворд, Гарріс сказала, що хвилювалася, що вони могли бачити Зеленського востаннє.