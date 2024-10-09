Про це пише CNN. Окремий розділ присвячений нецензурним висловлюванням чинного президента США Джо Байдена та його спілкуванню зі світовими політиками.

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Як Байден спілкується з іншими політиками

Журналіст Боб Вудворд у новій книзі "Війна" пише, що Байден дуже часто використовує лайливі слова. До прикладу, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, то президент США не добирав слів.

Цей довбаний Путін. Він зло. Ми маємо справу з втіленням зла,

– сказав Байден радникам в Овальному кабінеті незабаром після вторгнення Росії.

У книзі легендарний журналіст розповів, що у жовтні 2021 році США отримали унікальну розвідінформацію, що Росія планує напасти на Україну. Для цього Путін підготував 175 тисяч військових. Тоді вдалося отримати інформацію від джерел, і вже за кілька годин Байден сидів разом з військовими над картами з планами Путіна.

Тоді навіть президент США не міг повірити, що Росія здатна на такий відчайдушний крок, а європейські партнери – взагалі відмовлялися в це вірити. Водночас спецслужби США наголошували, що Москва наважиться на такий крок. Після того Байден вирішив негайно зустрітися з Путіним і провести переговори. Вудворд стверджує, що розмова політиків була дійсно "вибуховою", а Путін – відразу почав погрожувати ядерною зброєю та підвищувати градус небезпеки.

Не добирав слів Байден і після розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він назвав його "су*им сином" після того, як Ізраїль завдав ударів по Сирії.

Так, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали масованих ударів по Ізраїлю. Після цього Байден мав кілька розмов з Нетаньягу. Вже у квітні 2024 року прем'єр Ізраїлю заявив, що "їм потрібно потрапити у Рафах", натомість президент США наголосив, що той не має стратегії. Після того Ізраїль вдався до дій, а Байден називав Нетаньягу "довбаним брехуном", "су*им сином" та одного разу навіть кричав на прем'єра, мовляв, "що ти в біса робиш".

Що стосується того, як Байден називає Трампа, то у публічних виступах він намагається не згадувати його імені, називаючи просто "попередником". Однак у приватних розмовах президент США часто називає його "довбаним муд*ком"

Як Трамп допомагав Путіна під час пандемії та вів таємні переговори

Вудворд розкрив у книзі й інші цікаві деталі. До прикладу, ні для кого не є таємницею, що на початку пандемії коронавірусу Путін дотримувався максимальних заходів безпеки. Російський президент настільки боявся, що навіть звернувся за допомогою до Трампа.

Так, у 2020 році Трамп "таємно надіслав Путіну купу тестових машин Abbott Point of Care Covid для його особистого використання". Це пристрої, які визначають, чи хворіє людина на COVID-19, і всі вони були в особистому використанні Путіна. Цікаво, що за словами Вудворда, Путін благав Трампа нікому про це не говорити.

Крім того, після того, як у 2021 році Трамп залишив крісло президента, він щонайменше 7 разів мав телефонні розмови з Путіним.