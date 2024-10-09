Як пише Bloomberg, посилаючись на неназваних українських чиновників та "близьких до НАТО" посадовців, президент України Володимир Зеленський, ймовірно, може застосувати такий підхід для завершення війни. Українські посадовці визнають, що у війні "має настати ендшпіль".

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Союзники схиляються до закінчення війни шляхом переговорів

Під час переговорів між Україною та союзниками за зачиненими дверима, у Вашингтоні попросили Київ сформулювати дорожню карту потреб до 2025 року, зокрема у військовій техніці, фінансовій допомозі та іншій підтримці нашої держави.

Зазначається, що жоден з офіційних представників не торкався теми поступок Росії, оскільки Зеленський відкидає таку ідею. Втім, за даними видання, союзники України все більше придивляються до мирного завершення війни шляхом переговорів.

Bloomberg поговорило з одним із чиновників, на думку якого, українські посадовці радше за все використовують "елемент стратегічної невизначеності для подальшого руху вперед", адже план перемоги Зеленського досі так і не оприлюднили.

Водночас інші чиновники, з якими поговорили журналісти, розповіли, що на чинного американського лідера Джо Байдена "тиснуть", аби він надав Україні офіційне запрошення до НАТО. Це сприйматимуть як "потенційний козир на будь-яких переговорах за участю Кремля".

Нагадаємо, у Financial Times писали, що Києву пропонують сильні гарантії безпеки, натомість він має поступитися територіями. Україна в обмін на вступ у НАТО повинна дати "мовчазну згоду" на те, що окуповані території мають бути повернуті дипломатичними шляхами в майбутньому.

Також журналісти зазначали, що Україна нібито має погодитися не розміщувати на постійній основі війська чи ядерну зброю на своїй території, якщо їй не загрожує напад. Водночас джерело 24 Каналу в адміністрації президента назвало публікацію "маячнею".