У Financial Times написали, що союзники пропонують Україні гарантії безпеки в обмін на відмову від окупованих територій. У вечірньому зверненні президент Зеленський вкотре підкреслив незмінну позицію Києва з цього питання.

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Що сказав президент

За словами глави держави, основне завдання України і союзників – гарантувати нашій державі надійний мир і тривалу безпеку. Зеленський наголосив, що "це можливо винятково на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями". Саме так, як передбачено Формулою миру.

До слова, в Офісі президента раніше вже відреагували на статтю у Financial Times. Джерело 24 Каналу в адміністрації президента назвало публікацію "маячнею". Там зазначили, що "ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни". Крім того, там наголосили, що Україна не торгує власними територіями.

Нагадаємо, що у статті йшлося, що Україна в обмін на вступ у НАТО повинна дати "мовчазну згоду" на те, що окуповані території мають бути повернуті дипломатичними шляхами в майбутньому. Також журналісти зазначали, що Україна нібито має погодитися не розміщувати на постійній основі війська чи ядерну зброю на своїй території, якщо їй не загрожує напад.