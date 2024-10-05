Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень може стати позитивним для нашого захисту. Головне зі звернення президента передає 24 Канал.
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Усе, що зазначено в Плані перемоги, абсолютно реально для наших партнерів
Президент зауважив, наступний тиждень може стати позитивним для нашого бачення того, як має закінчитись війна.
Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо. Зробимо ефективно,
– підкреслив глава держави.
Український лідер розповів, що цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, – урядовцями, дипломатами. Також будуть говорити військові щодо наповнення воєнних пунктів Плану перемоги.
Зеленський наголосив, це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – наш фронт передусім.
І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями,
– підкреслив президент.
Додав, саме так, як передбачено Формулою миру. Адже Україні потрібен мир, – справжній, справедливий, – гарантований захист від війни. Зеленський наголосив, що це можливо лише на сильних позиціях. І тільки тоді, коли й український народ, і наші партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо, зазначив президент.
Глава держави подякував всім, хто нам допомагає, і хто готовий так само як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним.
Потрібні більш рішучі кроки – і закінчення цієї війни буде ближче
Також Зеленський відзначив наших воїнів, які теж свого роду готують наступний "Рамштайн".
Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї й достатньо далекобійності,
– пояснив президент.
Глава держави подякував усім воїнам Центру спеціальних операцій "А" СБУ – усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти.
Верховний Головнокомандувач подякував за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по військових аеродромах агресора. Наголосив, це те, що потрібно.
Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців і реальна підтримка для фронту. І будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки – і закінчення цієї війни буде ближче,
– підкреслив Зеленський.
Президент додав, що впевнений й цьому.