Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень може стати позитивним для нашого захисту. Головне зі звернення президента передає 24 Канал.

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Усе, що зазначено в Плані перемоги, абсолютно реально для наших партнерів

Президент зауважив, наступний тиждень може стати позитивним для нашого бачення того, як має закінчитись війна.

Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо. Зробимо ефективно,

– підкреслив глава держави.

Український лідер розповів, що цими днями будуть політичні консультації між нашими командами, – урядовцями, дипломатами. Також будуть говорити військові щодо наповнення воєнних пунктів Плану перемоги.

Зеленський наголосив, це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – наш фронт передусім.

І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру. Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями,

– підкреслив президент.

Додав, саме так, як передбачено Формулою миру. Адже Україні потрібен мир, – справжній, справедливий, – гарантований захист від війни. Зеленський наголосив, що це можливо лише на сильних позиціях. І тільки тоді, коли й український народ, і наші партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо, зазначив президент.

Глава держави подякував всім, хто нам допомагає, і хто готовий так само як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним.

Потрібні більш рішучі кроки – і закінчення цієї війни буде ближче

Також Зеленський відзначив наших воїнів, які теж свого роду готують наступний "Рамштайн".

Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї й достатньо далекобійності,

– пояснив президент.

Глава держави подякував усім воїнам Центру спеціальних операцій "А" СБУ – усім, хто демілітаризує російські військові об'єкти.

Верховний Головнокомандувач подякував за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по військових аеродромах агресора. Наголосив, це те, що потрібно.

Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців і реальна підтримка для фронту. І будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки – і закінчення цієї війни буде ближче,

– підкреслив Зеленський.

Президент додав, що впевнений й цьому.