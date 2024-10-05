Про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський.

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Під час "Рамштайну" Україна представить план перемоги всім партнерам

12 жовтня – нова зустріч "Рамштайну". Цього разу на рівні лідерів. І для представлення Плану перемоги всім партнерам, які дійсно допомагають,

– ідеться в повідомленні.

За словами Зеленського, Україна має чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни – мир завдяки силі.

"План перемоги передбачає необхідне посилення України. Вже почали обговорення з США, як лідером підтримки, залучаємо всіх партнерів", – розповів президент.

Український лідер нагадав, що "Рамштайн" – це об'єднання більш ніж 50 країн – формат підтримки наших воїнів, нашого захисту.

"Рамштайн" координує надання допомоги Україні – снаряди, артилерія, ППО, F-16 та багато іншого, це коаліція спроможностей, які працюють заради України за основними видами зброї.

Президент нагадав, що перша зустріч "Рамштайн" відбулась 26 квітня 2022 року. А 12 жовтня буде вже 25-та зустріч.

"Рішучість партнерів має проявити себе – потрібна достатня далекобійність, зміцнення позицій на фронті. І саме такий тиск на Росію, який стане примусом до миру", – резюмував гарант.

Наприкінці Зеленський подякував усім, хто допомагає.

Під час "Рамштайну" Україна представить План перемоги партнерам: дивіться відео