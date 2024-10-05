Об этом сообщил в телеграме президент Владимир Зеленский.

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Во время "Рамштайна" Украина представит План победы всем партнерам

12 октября – новая встреча "Рамштайн". На этот раз на уровне лидеров. И для представления Плана победы всем партнерам, которые действительно помогают,

– говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина имеет четкую стратегию, как приблизить справедливое окончание войны – мир благодаря силе.

"План победы предусматривает необходимое усиление Украины. Уже начали обсуждение с США как лидером поддержки, привлекаем всех партнеров", – рассказал президент.

Украинский лидер напомнил, что "Рамштайн" – это объединение более чем 50 стран – формат поддержки наших воинов, нашей защиты.

"Рамштайн" координирует оказание помощи Украине – снаряды, артиллерия, ПВО, F-16 и многое другое, это коалиция возможностей, которые работают ради Украины по основным видам оружия.

Президент напомнил, что первая встреча "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года. А 12 октября будет уже 25-я встреча.

"Решительность партнеров должна проявить себя – нужна достаточная дальнобойность, укрепление позиций на фронте. И именно такое давление на Россию, которое станет принуждением к миру", – резюмировал гарант.

В конце Зеленский поблагодарил всех, кто помогает.

Во время "Рамштайн" Украина представит План победы партнерам: смотрите видео