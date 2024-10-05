Об этом заявил Владимир Зеленский во время встречи с руководителями общин Сумской области. Кроме этого План победы должен помочь и в дипломатической сфере.

К теме США приняли с огромной заинтересованностью План победы Украины, – пресс-секретарь Зеленского

Что сказал Зеленский о Плане победы и Саммите мира

Украинский лидер подчеркнул, что План победы должен заставить Россию дипломатически завершить войну. Для этого Украина должна иметь сильную позицию.

Он (План победы – 24 Канал) не отменяет Саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика – Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы,

– сказал президент.

Он также подчеркнул, что после представления Плана победы Украина может получить отклик от партнеров на него.

"Какие-то шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно сообщим обществу основные моменты, хотя, вероятно, без деталей по вооружению", – отметил глава государства.

К слову, представитель Госдепа США Мэтью Миллер, высказываясь о Плане победы Украины, сказал, что американская сторона увидела в документе "ряд продуктивных шагов". Кроме этого, план содержит шаги, которые должны осуществить другие государства, поэтому Соединенные Штаты будут держать с украинской стороной контакт по этому поводу.