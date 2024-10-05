Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя может стать положительной для нашей защиты. Главное из обращения президента передает 24 Канал.

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Все, что указано в Плане победы, абсолютно реально для наших партнеров

Президент отметил, что следующая неделя может стать положительным для нашего видения того, как должна закончиться война.

Мы для этого все сделаем, на 100% сделаем. Сделаем эффективно,

– подчеркнул глава государства.

Украинский лидер рассказал, что на днях будут политические консультации между нашими командами – чиновниками, дипломатами. Также будут говорить военные по наполнению военных пунктов Плана победы.

Зеленский отметил, это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции – наш фронт прежде всего.

И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира. Именно в этом наша цель, наша задача – гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями,

– подчеркнул президент.

Добавил, именно так, как предусмотрено Формулой мира. Ведь Украине нужен мир, – настоящий, справедливый, – гарантированная защита от войны. Зеленский отметил, что это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и украинский народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем, отметил президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто нам помогает, и кто готов так же как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической.

Нужны более решительные шаги – и окончание этой войны будет ближе

Также Зеленский отметил наших воинов, которые тоже своего рода готовят следующий "Рамштайн".

То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности,

– пояснил президент.

Глава государства поблагодарил всех воинов Центра специальных операций "А" СБУ – всем, кто демилитаризует российские военные объекты.

Верховный Главнокомандующий поблагодарил за уничтожение российской военной логистики, а особенно за попадание по военным аэродромам агрессора. Подчеркнул, это то, что нужно.

Каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный склад с авиабомбами – это спасение жизней украинцев и реальная поддержка для фронта. И будем убеждать партнеров, что недостаточно только наших дронов. Нужны более решительные шаги – и окончание этой войны будет ближе,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что уверен и этом.