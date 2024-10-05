В Financial Times написали, что союзники предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на отказ от оккупированных территорий. В вечернем обращении президент Зеленский в очередной раз подчеркнул неизменную позицию Киева по этому вопросу.

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Что сказал президент

По словам главы государства, основная задача Украины и союзников – гарантировать нашему государству надежный мир и длительную безопасность. Зеленский подчеркнул, что "это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями". Именно так, как это предусмотрено Формулой мира.

К слову, в Офисе президента ранее уже отреагировали на статью Financial Times. Источник 24 Канала в администрации президента назвал публикацию "бредом". Там отметили, что "никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны". Кроме того, отметили, что Украина не торгует собственными территориями.

Напомним, что в статье говорилось, что Украина в обмен на вступление в НАТО должна дать "молчаливое согласие" на то, что оккупированные территории должны быть возвращены дипломатическими путями в будущем. Также журналисты отмечали, что Украина якобы должна согласиться не размещать на постоянной основе войска или ядерное оружие на своей территории, если ей не грозит нападение.