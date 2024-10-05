Источник 24 Канала в Офисе Президента заявил, что это бред. Подчеркнул, таких разговоров вообще нет.
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Реакция ОП на статью о якобы "гарантиях безопасности в обмен на территории"
В ОП подчеркнули, что Украина не торгует суверенитетом и территориями. Кроме того, заметили, что такого разговора, о котором написало издание, нет.
Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать,
– отметил источник в Офисе Президента.
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Что этому предшествовало
- Британская газета написала, что нашему государству якобы предлагают на предстоящих переговорах гарантии безопасности в обмен на оккупированные Россией украинские территории.
- По данным издания, якобы речь идет о "молчаливом согласии" на то, что оккупированные территории должны быть возвращены дипломатическими путями в будущем.
- Также журналисты отмечали, что Украина якобы должна определить военную оборонительную границу, а еще согласиться не размещать на постоянной основе войска или ядерное оружие на своей территории, если ей не угрожает нападение.