Джерело 24 Каналу в Офісі Президента заявило, що це маячня. Наголосило, таких розмов узагалі немає.
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Реакція ОП на статтю про нібито "гарантії безпеки в обмін на території"
В ОП підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями. Окрім того, зауважили, що такої розмови, про яку написало видання, немає.
Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати,
– наголосило джерело в Офісі Президента.
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Що цьому передувало
- Британська газета написала, що нашій державі нібито пропонують на майбутніх переговорах гарантії безпеки в обмін окуповані Росією українські території.
- За даними видання, нібито йдеться про "мовчазну згоду" на те, що окуповані території мають бути повернуті дипломатичними шляхами в майбутньому.
- Також журналісти зазначали, що Україна нібито має визначити військовий оборонний кордон, а ще погодитися не розміщувати на постійній основі війська чи ядерну зброю на своїй території, якщо їй не загрожує напад.