Джерело 24 Каналу в Офісі Президента заявило, що це маячня. Наголосило, таких розмов узагалі немає.

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Реакція ОП на статтю про нібито "гарантії безпеки в обмін на території"

В ОП підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями. Окрім того, зауважили, що такої розмови, про яку написало видання, немає.

Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати,

– наголосило джерело в Офісі Президента.

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Що цьому передувало