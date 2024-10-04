Про це колишній генеральний секретар Альянсу заявив в інтерв'ю виданню Financial Times. Також експосадовець вважає, що гарантії безпеки для України у будь-якому випадку можна знайти.

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Як Україна може вступити в НАТО з окупованими територіями

Колишній Генеральний секретар НАТО висловив упевненість, що існують рішення щодо застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну безпеку у випадку, якщо Україна стане членом Альянсу з окупованими територіями.

Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Проте вони не поширюються на Курильські острови, контрольовані Росією, які Японія вважає своєю територією,

– пояснив Столтенберг.

Єнс Столтенберг також провів паралелі Західною Німеччиною, коли та вважала Східну Німеччину частиною єдиної Німеччини. Ексгенсек НАТО підкреслив, що оборонні зобов'язання НАТО в той час були зосереджені винятково на Західній Німеччині.

"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – додав він.

Раніше Столтенберг заявляв в інтерв'ю, що питання запрошення України до Альянсу з тимчасово окупованими територіями мають вирішувати держави-члени НАТО.

До слова, нинішній генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна як ніколи близька до вступу в Альянс. Він підкреслив, що наша країна стане членом Північноатлантичного альянсу і Росія не матиме у цьому питання права вето.