Про це заявив генеральний секретар НАТО Марка Рютте на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським. Генсек додав, що Україна обов'язково стане членом Альянсу, і Росія не матиме права вето у цьому питанні, передає 24 Канал.

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Рютте про членство України в НАТО

Генсек НАТО Рютте вважає, що нині Україна як ніколи близька до членства в Альянсі. Він також додав, що сьогодні багато людей працюють з українцями над покращення та впровадженням реформ.

Щодо членства в НАТО. Як ви знаєте, на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні союзники домовились, що український шлях до членства в НАТО є незворотним. Як я сказав, Україна, як ніколи раніше, близька до НАТО, у нас є комплексний пакет допомоги, який допомагає Україні впроваджувати реформи,

– заявив Рютте.

Генсек також наголосив, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому. Рютте зауважив, що Росія не матиме права вето на це.

"Україна стає сильнішою день за днем і, як ніколи раніше, стає готовою для в ступу до Альянсу, і це допомагає побудувати місток для членства. Я думаю, цей день настане. Україна стане повноправним членом НАТО. Росія з цього питання не має ніякого впливу і ніякого вето", – резюмував генсек.