Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марка Рютте на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Генсек добавил, что Украина обязательно станет членом Альянса, и Россия не будет иметь права вето в этом вопросе, передает 24 Канал.

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Рютте о членстве Украины в НАТО

Генсек НАТО Рютте считает, что сейчас Украина как никогда близка к членству в Альянсе. Он также добавил, что сегодня многие люди работают с украинцами над улучшением и внедрением реформ.

Относительно членства в НАТО. Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО является необратимым. Как я сказал, Украина, как никогда раньше, близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, который помогает Украине внедрять реформы,

– заявил Рютте.

Генсек также отметил, что Украина станет членом Альянса в будущем. Рютте отметил, что Россия не будет иметь права вето на это.

"Украина становится сильнее день за днем и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс, и это помогает построить мостик для членства. Я думаю, этот день наступит. Украина станет полноправным членом НАТО. Россия по этому вопросу не имеет никакого влияния и никакого вето", – резюмировал генсек.