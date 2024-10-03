Днем 3 октября стало известно, что Марк Рютте прибыл в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским.

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Рютте в Киеве

Марк Рютте прибыл со своим первым официальным визитом на посту генерального секретаря НАТО в Украину. Это произошло всего через несколько дней после назначения.

Он встретился с президентом нашего государства. Они проведут совместную пресс-конференцию.

Сейчас больше деталей о визите генсека Альянса в Киев неизвестно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 1 октября покинул свой пост и передал исполнение обязанностей Марку Рютте. Столтенберг поздравил Рютте на новой должности и заявил, что с ним "НАТО будет в надежных руках".

В свою очередь, Рютте во время своей речи назвал Украину приоритетом. По его словам, важно обеспечить, чтобы наше государство победило как сильная и суверенная страна.