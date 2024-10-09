Как пишет Bloomberg, ссылаясь на неназванных украинских чиновников и "близких к НАТО" чиновников, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, может применить такой подход для завершения войны. Украинские чиновники признают, что в войне "должен наступить эндшпиль".

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Союзники склоняются к окончанию войны путем переговоров

Во время переговоров между Украиной и союзниками за закрытыми дверями, в Вашингтоне попросили Киев сформулировать дорожную карту потребностей до 2025 года, в частности в военной технике, финансовой помощи и другой поддержке нашего государства.

Отмечается, что ни один из официальных представителей не касался темы уступок России, поскольку Зеленский отвергает такую идею. Впрочем, по данным издания, союзники Украины все больше присматриваются к мирному завершению войны путем переговоров.

Bloomberg поговорило с одним из чиновников, по мнению которого, украинские чиновники скорее всего используют "элемент стратегической неопределенности для дальнейшего движения вперед", ведь план победы Зеленского до сих пор так и не обнародовали.

В то же время другие чиновники, с которыми поговорили журналисты, рассказали, что на действующего американского лидера Джо Байдена "давят", чтобы он предоставил Украине официальное приглашение в НАТО. Это будут воспринимать как "потенциальный козырь на любых переговорах с участием Кремля".

Напомним, в Financial Times писали, что Киеву предлагают сильные гарантии безопасности взамен он должен уступить территории. Украина в обмен на вступление в НАТО должна дать "молчаливое согласие" на то, что оккупированные территории должны быть возвращены дипломатическими путями в будущем.

Также журналисты отмечали, что Украина якобы должна согласиться не размещать на постоянной основе войска или ядерное оружие на своей территории, если ей не угрожает нападение. В то же время источник 24 Канала в администрации президента назвал публикацию "бредом".