Прокуратура наполягала на 60 днях арешту без права застави, посилаючись на ризик переховування. Про це повідомляє кореспондент hromadske із зали суду.

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Яким було рішення суду щодо справи Гнезділова

Печерський районний суд Києва 11 жовтня ухвалив рішення взяти під варту військовослужбовця 56-ї бригади ЗСУ Сергія Гнезділова, якого підозрюють у дезертирстві.

Згідно з рішенням суду, Гнезділов проведе 60 діб на гауптвахті без права на заставу.

Гнезділов у залі суду / Фото hromadske

За словами сторони обвинувачення, таке рішення було прийняте для унеможливлення ризику його переховування. Прокуратура стверджує, що після СЗЧ Гнезділов постійно змінював своє місцеперебування та контактні дані.

Адвокат підозрюваного Олександр Шадрін наполягав на можливості призначення застави та просив врахувати, що Гнезділов пішов на фронт у 19 років, підписавши контракт зі ЗСУ на три роки, і мав звільнитися ще у березні 2022 року. Крім того, він звернув увагу, що підзахисному ще немає 25 років.

Також на підтримку Гнезділова до суду прийшли його знайомі та жінки військовослужбовців. Вони вимагали встановлення чітких термінів служби.

Вони тримали плакати з відповідними гаслами: "Терміни служби – це право на життя", "Він пішов у СЗЧ, бо влада не чує запит від військових". Також чимала кількість людей погодилася взяти Гнезділова на поруки.