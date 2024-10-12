Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал в эфире NV, что вопрос о Гнездилове лучше адресовать руководителям Министерства обороны и командованию Вооруженных Сил, которые должны понимать проблему с СЗЧ, проблему дезертирства.
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Что заявил Вениславский о деле Гнездилова
Но с моей точки зрения, как юриста, анализ очевиден. Если каждый гражданин Украины, который считает, что власть каким-то образом не так работает, как он считает нужным, если власть не предусматривает четкие сроки службы во время действия военного положения и полномасштабного вторжения страны-агрессора... Есть правовое государство, которое не предусматривает возможность каждого действовать по своему усмотрению,
– заявил нардеп от "Слуг народа".
Он пояснил, что есть механизмы, которые позволяют выразить свой протест:
- петиции на сайте президента,
- обращения к народным депутатам и тому подобное.
"Но просто оставить публично место службы как протест, что мы не устанавливаем сроков увольнения с военной службы... Уважаемые, смотрите, мы находимся в состоянии, когда враг постепенно усиливает свое наступление. И мы видим, что на Востоке Украины, в Донецкой области, он оттесняет наши Вооруженные силы, имея огромное преимущество в живой силе, в вооружении. В таких условиях говорить сейчас о том, что мы будем решать вопрос увольнения с военной службы – это, наверное, не совсем корректно", – заверил Вениславский.
Он также добавил, что полномасштабная война в истории не знает примеров, когда допускалось массовое увольнение тех, кого мобилизовали.
Федор Вениславский также добавил, что поступок Сергея Гнездилова можно оценить:
- с одной стороны – как отчаянный шаг, когда он уже истощился и не мог дальше выполнять свои задачи;
- с другой – это такой поощрительный жест для других.
И здесь могут быть очень далеко идущие последствия, которые бы я не хотел даже анализировать, потому что это может обернуться катастрофой для нашего государства и для его независимости,
– заявил Вениславский.
Что известно о деле Гнездилова
- Военнослужащий 56 бригады Сергей Гнездилов, который пошел на войну добровольцем в 2019 году, 21 сентября 2024 года заявил, что самовольно оставил часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.
- Впоследствии военному объявили о подозрении в самовольном оставлении воинской части, совершенном с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения. Его действия квалифицировали как дезертирство. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.
- Печерский райсуд Киева 11 октября отправил Сергея Гнездилова под стражу на 60 суток на гауптвахте без права залога по подозрению в дезертирстве.