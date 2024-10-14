Окупанти не зупиняють просування в районі Часового Яру та Вугледара, і на тлі успіхів розпочали наступальні дії на новій ділянці фронту. У розмові з 24 Каналом Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, пояснив, чи вистачить росіянам сил для повноцінної наступальної кампанії.

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Де наступають росіяни і чи зможуть розвинути нову операцію

На Бердянському напрямку російська армія почала рух вперед. Як повідомив відомий телеграм-канал "Николаевский Ванёк", не без успіхів, але росіяни закріпилися у посадках в районі Левадного й готуються до подальших дій.

Формально на південному напрямку у них немає сил, які б дозволяли говорити про якусь наступальну операцію. Завдяки певним діям вони змогли просунутися у сірій зоні, але не думаю, що вони зможуть розвинути там таку ж операцію, як на Донбасі,

– наголосив Михайло Самусь.

Однак якщо в Кремль надходитимуть доповіді про "великі успіхи" на Запорізькому напрямку, вище російське керівництво може поставити завдання розширювати операцію там.

"Думаю, що успіхів у них не буде. Бо насправді немає там корпусу з 30 тисяч військовослужбовців, що могли б створити тиск на українську сторону", – переконаний Самусь.

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Активні на всіх ділянках

Все ж найбільше уваги росіяни зосереджують на Донецькій області. Хоч успіхів намагаються також досягати на Харківщині.

Так само багато ресурсів вони тримають і на Вовчанському напрямку, не припиняючи спроб проломити там український фронт. Хоч після втрати Агрегатного заводу це не надто ймовірно. Так само намагаються прориватися до річки Оскіл на Куп'янському напрямку,

– зазначив Самусь.

На жаль, окупанти також атакують на Покровському напрямку і намагаються просунутися до Торецька й Часового Яру. Складна ситуація і ділянках в районі Вугледару та Курахового.

Що відбувається на фронті: дивіться на карті

До слова, за даними Генштабу, найбільше атак росіяни зараз проводять на Курахівському напрямку. За минулу добу українські військові відбили 39 ворожих атак.