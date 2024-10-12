Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск. Отмечают, что российскую штурмовую группу разбили в одном из населенных пунктов Курской области.

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А удалось это бойцам 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

Это были ублюдки из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые особенно любят хвастаться своими "подвигами". А именно издевательствами над пленными, а также расстрелами тех украинских военных, кто, оказавшись в безысходности, сдался в плен,

– сообщили военные.

Как отметили в командовании, этот раз оккупантам не удалось "хайпонуть" – их уничтожили украинские десантники.

"Такая же судьба будет ждать и других военных из этой бригады", – добавили в командовании.

К слову, в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытались оттеснить наши позиции в Курской области. При этом он подчеркнул, что украинские войска держат определенные рубежи.