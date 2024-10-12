Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ. Зазначають, що російську штурмову групу розбили в одному з населених пунктів Курської області.

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А вдалось це бійцям 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади.

Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми "подвигами". А саме знущанням з полонених, а також розстрілами тих українських військових, хто, опинившись у безвиході, здався в полон,

– повідомили військові.

Як зауважили в командуванні, цього разу окупантам не вдалось "хайпонути" – їх знищили українські десантники.

"Така ж доля чекатиме й на інших військових з цієї бригади", – додали в командуванні.

До слова, у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти намагалися відтиснути наші позиції у Курській області. При цьому він наголосив, що українські війська тримають визначені рубежі.