Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що Як-130 можна використовувати як штурмовий літак. Розробляли ж його росіяни разом з італійською компанією.

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Як окупанти могли використовувати Як-130

Військовий експерт пояснив, що Як-130 – це навчально-бойовий літак. Його можна віднести до військової авіації та використовувати як штурмовик. Для прикладу, подібними до цього літака є чеський Аеро L-39 або ж франко-німецький Alpha Jet.

Зауважте! Про падіння літака повідомили пропагандистські російські ЗМІ. За їхніми даними, пілоти встигли катапультуватись. Попередньо, причиною аварії стали технічні проблеми борта.

Росіяни розробляли Як-130 разом з італійською компанією та змогли дійти до планування. На базі нього італійці збудували свій літак, росіяни свій.

Як-130 окупанти використовують для навчально-бойових завдань. Однак він також може слугувати штурмовиком, адже є навісне обладнання,

– пояснив Світан.

До слова, загалом за весь час країна-агресорка випустила менш як 100 Як-130, що означає не надто хороші справи щодо виготовлення. Нині Росія почала ставити на Як-130 підвісні бортові радіолокаційні станції, але в умовах санкцій процес не набув масовості.