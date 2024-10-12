Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Як-130 можно использовать как штурмовой самолет. Разрабатывали же его россияне вместе с итальянской компанией.

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Как оккупанты могли использовать Як-130

Военный эксперт объяснил, что Як-130 – это учебно-боевой самолет. Его можно отнести к военной авиации и использовать как штурмовик. Для примера, подобными этому самолету является чешский Аэро L-39 или франко-немецкий Alpha Jet.

Заметьте! О падении самолета сообщили пропагандистские российские СМИ. По их данным, пилоты успели катапультироваться. Предварительно, причиной аварии стали технические проблемы борта.

Россияне разрабатывали Як-130 вместе с итальянской компанией и смогли дойти до планирования. На базе него итальянцы построили свой самолет, россияне свой.

Як-130 оккупанты используют для учебно-боевых задач. Однако он также может служить штурмовиком, ведь есть навесное оборудование,

– объяснил Свитан.

К слову, в целом за все время страна-агрессорка выпустила менее 100 Як-130, что означает не слишком хорошие дела по изготовлению. Сейчас Россия начала ставить на Як-130 подвесные бортовые радиолокационные станции, но в условиях санкций процесс не приобрел массовости.