Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, передає 24 Канал. Однак зауважимо, деякі російські телеграм-канали повідомляють, що інцидент трапився у Калмикії.

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У Росії впав військовий літак

У Волгоградській області під час виконання навчально-тренувального польоту впав літак Як-130, повідомили у прокуратурі,

– пишуть пропагандистські ЗМІ.

Водночас деякі російські пабліки запевняють, що падіння літака сталося в Калмикіїї, за 40 кілометрів від Елісти.

За попередньою інформацією, інцидент стався сьогодні, 10 жовтня, близько 5 ранку. Пілоти зуміли катапультуватися, зараз вони перебувають у шпиталі. Попередньо, причиною аварії стали технічні проблеми борта.

До слова, Як-130 – це російський літак, проєкт якого з'явився на світ в 1990-ті, а почав повноцінне життя лише у 2010-му. Парк цих літаків є в розпорядженні Росії з Білоруссю.

У Білорусі Як-130 разом із L-39 є основними типами навчально-бойових машин тамтешніх ВПС. Їх у Лукашенка 11 та 9 відповідно. Детальніше стосовно такого літака читайте у матеріалі за посиланням.