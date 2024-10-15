Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що кілька днів тому Росія розпочала наступ у Курській області. Окупанти залучили сили 155 бригади морської піхоти.

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Сили противника

Павло Нарожний підкреслив, що 155 бригада доволі "відома". Сили оборони вже понад три рази повністю знищували її, але противник кожного разу оновлює склад і кидає у бій.

Найбільше 155 бригада відмітились біля Вугледара, коли росіяни побудували величезну колону, яка рухалась на місто, але ЗСУ знищили кілька десятків одиниць їхньої бронетехніки,

– сказав він.

Є припущення, що сили ворога зненацька застали українські війська на Курщині й досягли просувань. Проте військове командування України ввело певні резерви. Завдяки цьому вдалось повернути контроль над захопленими територіями.

Важливо! Десантники ЗСУ розбили 155 штурмову бригаду морської піхоти окупантів. Відомо, що солдати цієї бригади знущались з українських військовополонених.

Зараз росіяни продовжують активно штурмувати, але, за словами військового експерта, Сили оборони відбили всі ділянки й тримають оборону.