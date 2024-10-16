Источники 24 Канала сообщили об этом 16 октября. Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации объяснял, что Кремль может применить бойцов из Северной Кореи для начала в Курской области.

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Что известно об учениях военных КНДР

Известно, что военных из КНДР готовят к переброске на приграничные территории возле Украины. Также их должны бросить для ротации российских сил, чтобы высвободить их личный состав российской армии.

Источники 24 Канала также сообщили, что по предварительным данным, северокорейские военные проходят обучение на полигонах:

"Хабаровск",

"Благовещенск",

"Усурийск".

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В него войдут ориентировочно 3 000 человек. Сейчас же военных из КНДР обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.