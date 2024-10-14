Есть информация, что Россия имеет планы фактически включить в войну Северную Корею. Кроме этого, страна-агрессор вместе с некоторыми из союзников пытается затянуть конфликт.

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Ситуация на фронте и планы России относительно войны

Зеленский рассказал, что он заслушал длительный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Доклад касался фронта, особенно Покровского направления, Курской операции и видение дальнейших действий Украины на плацдарме.

Также президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего, где были доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень – зиму.

Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны,

– сказал украинский лидер.

Кроме этого, на заседании обсудили внешнеполитическое направление: отношения Украины с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нашему государству обороняться и несмотря на все достигать результата.

"Я благодарю разведку, всем привлеченным специалистам за полную картину. В ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительства и нашим дипломатам. Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины", – объяснил Зеленский.

Он также заверил, что будет и соответствующая работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали.