Есть информация, что Россия имеет планы фактически включить в войну Северную Корею. Кроме этого, страна-агрессор вместе с некоторыми из союзников пытается затянуть конфликт.
К теме Почему Россия бросает на фронт в Украину бойцов из Северной Кореи
Ситуация на фронте и планы России относительно войны
Зеленский рассказал, что он заслушал длительный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Доклад касался фронта, особенно Покровского направления, Курской операции и видение дальнейших действий Украины на плацдарме.
Также президент провел Ставку Верховного Главнокомандующего, где были доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень – зиму.
Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны,
– сказал украинский лидер.
Кроме этого, на заседании обсудили внешнеполитическое направление: отношения Украины с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нашему государству обороняться и несмотря на все достигать результата.
"Я благодарю разведку, всем привлеченным специалистам за полную картину. В ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительства и нашим дипломатам. Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины", – объяснил Зеленский.
Он также заверил, что будет и соответствующая работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали.